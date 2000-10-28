У жителя Тайшетского района изъяли 8 килограммов марихуаны, предназначенной для продажи 17:59, 02 августа 2018 г.



Хранил коноплю у себя дома. В Тайшетском районе мужчина готовил для продажи 8 килограммов марихуаны. Нашли подозреваемого сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Тем временем полицейские продолжают уничтожать конопляные поля. Если стражи порядка установят, что землевладельцы выращивают марихуану на своей территории, им грозит административный штраф. Для граждан до 2 тысяч, для должностных лиц - до 4 тысяч, для юридических лиц - до 40 тысяч рублей.