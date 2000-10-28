Центральные улицы Иркутска отремонтируют до конца сентября 17:51, 02 августа 2018 г.



Дорожники продолжают реконструкцию главных магистралей города. Работы проводят даже ночью. Это особенно важно на оживленных автотрассах.

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На улице Чехова расширяют проезжую часть. Здесь уже обустроили тротуар, появились удобные пандусы. Частично уложили новое дорожное основание. Сделали парковочные карманы, небольшие, но на протяжении всей улицы. "Эта улица очень давно не ремонтировалась, и там очень большой плюс, что мы расширили дорогу за счет карманов. То есть там проблема при парковке была, сейчас мы увеличили карманы, и это улучшило улицу", - подчеркнул Михаил Чайковский, директор МУП "Иркутскавтодор".

Реконструкция трассы на улице Чкалова началась на этой неделе. Устанавливают новые бордюры, ремонтируют тротуары, начинают фрезеровку проезжей части. Заменят дорожное полотно. Появятся парковочные карманы. Для удобства оборудуют заезды во дворы и примыкания к другим улицам. Ремонт на улицах Иркутска проводят ночью, чтобы не мешать движению трафика и не создавать заторы на оживленных магистралях города.

Сегодня открыли движение по двум новым полосам Маратовского кольца. Работы практически завершены. Трассу расширили, установили новую систему освещения, гранитный бордюр и запустили пешеходный переход. Накануне вечером мэр Дмитрий Бердников побывал на заключительном этапе строительства. Градоначальник отметил: реконструкция развязки значительно сократит количество пробок со стороны предместья Рабочее. "Пропускная способность сразу заметно увеличивается, безопасность возрастает. У нас с вами практически здесь работы подходят к концу, останется благоустройство. И следующим этапом на следующий год мы уже будем заниматься пешеходным переходом надземным, который здесь будет запроектирован и запланирован", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

По федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги" до конца сентября в Иркутске отремонтируют более 30 километров автотрасс.