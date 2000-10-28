Совместные проекты и программы в промышленной сфере будет развивать Иркутская область вместе с Ростехом 17:47, 02 августа 2018 г.



Об этом заявил советник генерального директора Госкорпорации во время визита на Иркутский алюминиевый завод. Там уже применяют передовые технологии в области металлургии. При этом заботятся об экологии. Есть серьезные семилетние программы по предотвращению вредных выбросов и по газоочистке. Производственная мощность предприятия - больше 400 тысяч тонн алюминия в год. Завод обеспечивает работой более двух тысяч человек.

"Производство, несмотря на все разговоры о санкциях, продолжает развиваться. Все разговоры о массовых сокращениях пустые. Предприятие будет работать и дальше. И способствовать развитию города", - заявил Сергей Сокол, советник гендиректора госкорпорации "Ростех".

А чтобы в Шелехове были не только рабочие места, но и комфортные условия для жизни, в городе запланировали строительство сразу нескольких социальных объектов. Особое внимание уделят образовательным заведениям. Они будут отвечать современным требованиям не только снаружи. Госкорпорация предлагает внедрять в школах и детских садах элементы цифровой образовательной среды. В 19 регионах страны такие программы уже используют.