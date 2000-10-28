Иркутская область вышла в лидеры по объемам финансирования в рамках проекта "Комфортная городская среда" 17:13, 02 августа 2018 г.



Регион, где на благоустройство потратят больше всего средств. Иркутская область в лидерах по объемам финансирования в рамках приоритетного проекта "Комфортная городская среда". Проблемы и перспективы программы в округе обсудили законодатели Сибири. Какие решения приняли руководители областных парламентов, расскажем далее.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

3 тысячи дворов, 300 общественных пространств и 40 парков - результат работы приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Сибири. Опыт у каждой территории свой, уникальный. А сложности схожие: погодные условия, дефицит квалифицированных специалистов. Да и производители не готовы к большим объемам. Сразу три региона - Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край - столкнулись еще с одной проблемой. Для многих объектов, помимо обычной государственной экспертизы, необходима отдельная - экологическая. Даже если обустроить нужно детскую площадку. "Байкальская природная территория порой распространяется на 200 километров ниже по течению Ангары от Байкала. Тем не менее, распространяется вот это требование градостроительного кодекса. Формируя даже детскую площадку, плоскостное сооружение, мы от 400 до 800 тысяч платим за экологическую экспертизу этого сооружения", - говорит Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Подход должен быть комплексный, отметил Сергей Брилка. В 2017-м участие в проекте приняли 15 городов региона. В этом году число муниципальных образований увеличилось до 42-х. На благоустройство планируют потратить больше миллиарда рублей. По этому показателю Иркутская область в лидерах. В обсуждении проблем и перспектив проекта участвовали спикеры парламентов регионов Сибири. В том числе, Республики Тыва, Забайкальского края, Алтая и Томской области. Решений приняли несколько. Во-первых, программу предлагают расширить и включить в нее сельские поселения численностью менее тысячи человек. Во-вторых, пересмотреть сроки конкурсных процедур. "Нужно учитывать природно-климатические условия. Одна история - это европейская часть, более южные регионы. Совершенно другое, когда речь идет о районах крайнего севера либо территориях, где зима длится минимум 6-7 месяцев в году", - отметила Оксана Козловская, председатель Совета законодателей Сибирского федерального округа.

Предложения направят представителю президента в округе и в Министерство строительства страны. Следующий Совет законодателей Сибири пройдет в Алтайском крае. Его посвятят реализации проекта "Устойчивое развитие сельских территорий".