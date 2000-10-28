Скайраннинг марафон БАМ этапа Кубка России пройдет в Слюдянском районе 25 августа 14:34, 02 августа 2018 г.



Покорить пик Черского. Скайраннинг марафон БАМ этапа Кубка России пройдет в Слюдянском районе 25 августа. Для участников подготовят четыре дистанции: скандинавская ходьба на 17 километров, мини-марафон на 19 километров, лайт-марафон на 37 километров и профессиональный скайраннинг на расстояние 44 километра. В соревнованиях могут участвовать как любители, так и профессионалы. Все подробности в социальных сетях под официальным хэштегом #СкайБАМ.