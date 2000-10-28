Велосипедисты Швейцарии, Германии и Австрии добрались до Иркутска 14:31, 02 августа 2018 г.



Десять тысяч километров за 90 дней от Санкт-Петербурга до Владивостока. Такое путешествие решила совершить команда велосипедистов из Швейцарии, Германии и Австрии. В пути спортсмены 46 дней. Признаются, при выборе страны не было сомнений, что маршрут пройдет через Россию. Ведь для европейцев Россия непознанная и загадочная. За время всего путешествия только один день был дождливым, это стало единственным минусом поездки.

"Нам очень приятно приехать из нашей маленькой страны в такую большую и путешествовать. Эти десять тысяч километров мы проходим с большим наслаждением. Конечно, многие могут назвать нас сумасшедшими, что мы решились на такое путешествие. Россия очень гостеприимная страна, порой нас приглашали пообщаться совершенно незнакомые люди. Поэтому это путешествие приносит только радость нашей команде", - поделился Йозеф Нусбауэр, велосипедист.

Всего в команде 19 участников. Каждый день они проезжает около 140 километров. Самому старшему из путешественников 74 года. Но, по словам спортсменов, возраст не играет большой роли, так как чем старше велосипедист, тем больше у него опыта и выносливости. И главное - это общая цель и командный дух. Финишировать спортсмены намерены 8 сентября во Владивостоке.