Иркутский хореографический коллектив "Аллегро" завоевал большой Гран-при фестиваля "Роза Обзора" 14:26, 02 августа 2018 г.



Большой Гран-при, награды за первые места в пяти номинациях, а также специальный приз привез иркутский хореографический коллектив "Аллегро" с международного фестиваля "Роза Обзора". Он традиционно проходит в Болгарии. Наши танцоры выступали в смене победителей. Участвовать в этой группе приглашают только сильнейшие коллективы, которые уже имеют награды конкурса. В прошлом году "Аллегро" взял малый Гран-при, и сейчас танцоры ехали с целью завоевать самый главный приз.

"Роза Обзора" - фестиваль многонациональный. Смену победителей представляли коллективы из Казахстана, Татарстана, Молдовы, Южной Осетии. Из России были танцевальные школы двух городов - Иркутска и Екатеринбурга. Иркутяне заявились в номинациях "эстрадный жанр", "народно-сценический и современный танец" в разных возрастных категориях. Везде заняли только первые места. Особенно покорило жюри бережное отношение к традициям, культуре народов, отраженных в танце. В том числе, сибирского казачества. "Представляли именно сибирскую казачью культуру. Мы очень долго разбирались в ней. Разбирались в музыке, разбирались в культуре, разбирались в манере, и это нам удалось. Потому что люди, которые сидели в жюри и имеют прямое отношение к казачьей культуре, поставили большущие баллы. Сказали: вы ребята молодцы, разбирайтесь дальше так. Потому что это мощно, это правильно", - рассказала Наталья Заика, художественный руководитель хореографической школы "Аллегро".

Символ города Обзор, где проходил фестиваль, - роза. Специальный приз тоже достался иркутянам за танец, посвященный этому цветку. Еще свою копилку "Аллегро" пополнил и новыми идеями, и номерами. Вдохновил танцоров национальный болгарский танец, его группа обязательно включит в свой репертуар.