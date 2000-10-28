День ВДВ отмечать в Иркутске начинали с возложения цветов 14:20, 02 августа 2018 г.



Никаких купаний в фонтанах и безудержных гуляний. По словам десантников, настоящие воины отмечают свой праздник достойно. Сегодня особенный день для тех, кто носит тельняшки и голубые береты.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

По традиции день ВДВ начинают с возложения цветов. Это дань памяти тем, кто не вернулся с боевых заданий. Среди фамилий, высеченных в камне, в том числе, и бойцы воздушно-десантных войск. В этом году голубые береты отмечают 88 годовщину со дня своего основания. "Действительно это ваш праздник. Праздник крылатой пехоты. Праздник людей, которые привыкли быть первыми, не прятаться за спины своих товарищей, идти вперед, понимая, что лозунг "никто, кроме нас" - это лозунг всей жизни десантника", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

"Крылатая пехота" или "Войска дяди Васи" - так сами десантники называют себя в честь знаменитого командующего войск ВДВ Василия Маргелова. Именно он создал тот дух, благодаря которому служба в ВДВ стала считаться особенно престижной. Этот день всегда отмечают с особым размахом, и ждать его снова голубые береты начнут уже завтра.

- Завтра мы будем ждать, когда уже наступит 2 августа. Это второй день рождения. Отмечаем бурно, с друзьями, с однополчанами, земляками. На берегу Ангары.

- У нас три брата родных, и все в ВДВ служили. И у отца еще юбилей сегодня.

По улицам в этот день всегда идут военные машины, раздается любимое "расплескалась, синева, расплескалась…" и троекратные возгласы "Ура!".

Кроме того, в день ВДВ на набережной обязательно полевая кухня, показательные выступления и концерт. Ну а встретиться вместе боевые товарищи смогут уже совсем скоро: в сентябре в Иркутске состоится открытие памятника ветеранам-десантникам.