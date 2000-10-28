95-летию спортивной жизни Иркутской области журналист Павел Кушкин посвятил книгу "Имена на века"
Спортивному Приангарью 95 лет. Этой дате иркутский журналист Павел Кушкин посвятил книгу под названием "Имена на века". Герои книги - рядовые и прославленные атлеты и тренеры, имена которых знают не только в Иркутской области, но и во всей России.
Люди, которые прославили иркутский спорт, события и достижения, которые обратили на себя внимание всей России - об этом рассказывает книга иркутского журналиста Павла Кушкина "Имена на век". За его плечами множество репортажей с российских и мировых соревнований, несколько книг о спорте. Иркутская земля богата талантами, говорит автор. "Сама дата, 95-летие, она обязывает нормального человека, журналиста или писателя вспомнить об этом, написать об этом. Потому что многие уходят, легендарные люди иркутского спорта, и, конечно, я решил, что надо воссоздать, что было, и то, что есть, много молодых и талантливых ребят. И вот эта идея родилась, чтобы к 95-летию написать эту книгу", - сказал Павел Кушкин, журналист.
Книга начинается с рассказа о 1923 годе прошлого века. Тогда в Иркутске открыли новый городской стадион - "Труд". Об этом тоже говорится в книге. На презентацию приехали звезды иркутского спорта, тренеры, основатели известных школ. Среди них Павел Колоедов - заслуженный тренер России, который готовил наших спортсменов для участия в Олимпийских играх с 1992 года. "Иркутский спорт вписал яркую страницу в спорт высших достижений Советского Союза и России. И наши воспитанники - это воспитанники санного спорта и бобслея, неоднократно представляли нашу страну на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы", - говорит Павел Колоедов, заслуженный тренер России.
В книге есть и о заслугах молодых бобслеистов Александра Зубкова и Алексея Негодайло, которые в 2014 году на Олимпийских играх в Сочи завоевали золотые медали. Задача, как признается автор, сохранить историю и имена спортсменов для будущих поколений, чтобы иркутская молодежь помнила: им есть кем гордиться.