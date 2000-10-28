95-летию спортивной жизни Иркутской области журналист Павел Кушкин посвятил книгу "Имена на века" 18:42, 01 августа 2018 г.



Спортивному Приангарью 95 лет. Этой дате иркутский журналист Павел Кушкин посвятил книгу под названием "Имена на века". Герои книги - рядовые и прославленные атлеты и тренеры, имена которых знают не только в Иркутской области, но и во всей России.

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Люди, которые прославили иркутский спорт, события и достижения, которые обратили на себя внимание всей России - об этом рассказывает книга иркутского журналиста Павла Кушкина "Имена на век". За его плечами множество репортажей с российских и мировых соревнований, несколько книг о спорте. Иркутская земля богата талантами, говорит автор. "Сама дата, 95-летие, она обязывает нормального человека, журналиста или писателя вспомнить об этом, написать об этом. Потому что многие уходят, легендарные люди иркутского спорта, и, конечно, я решил, что надо воссоздать, что было, и то, что есть, много молодых и талантливых ребят. И вот эта идея родилась, чтобы к 95-летию написать эту книгу", - сказал Павел Кушкин, журналист.

Книга начинается с рассказа о 1923 годе прошлого века. Тогда в Иркутске открыли новый городской стадион - "Труд". Об этом тоже говорится в книге. На презентацию приехали звезды иркутского спорта, тренеры, основатели известных школ. Среди них Павел Колоедов - заслуженный тренер России, который готовил наших спортсменов для участия в Олимпийских играх с 1992 года. "Иркутский спорт вписал яркую страницу в спорт высших достижений Советского Союза и России. И наши воспитанники - это воспитанники санного спорта и бобслея, неоднократно представляли нашу страну на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы", - говорит Павел Колоедов, заслуженный тренер России.

В книге есть и о заслугах молодых бобслеистов Александра Зубкова и Алексея Негодайло, которые в 2014 году на Олимпийских играх в Сочи завоевали золотые медали. Задача, как признается автор, сохранить историю и имена спортсменов для будущих поколений, чтобы иркутская молодежь помнила: им есть кем гордиться.