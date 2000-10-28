Прокуратура Иркутской области опровергает информацию о голодовке в иркутской колонии убийцы Бориса Немцова 18:31, 01 августа 2018 г.



Проверка не подтвердила информацию о том, что Заур Дадаев объявил 12-дневную голодовку. Напомним, что политик Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Год назад Московский окружной военный суд признал Заура Дадаева виновным в исполнении убийства и назначил наказание в виде 20 лет лишения свободы. Для отбывания наказания Дадаева этапировали в Иркутск .