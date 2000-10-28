61 литографию работ Пабло Пикассо впервые привезли в Иркутск 18:24, 01 августа 2018 г.



Его считают самым дорогим художником в мире. Серии работ Пабло Пикассо привезли в Иркутск. Это 61 литография из частных коллекций. Общая стоимость собрания, по информации самих же владельцев, больше миллиона евро.

Иркутянам на выставке графики "Параграфы" предлагают познакомиться с основными этапами творчества мастера: аналитический и синтетический кубизм, поздние работы, эскизы к эпохальной "Гернике". А еще ранний и голубой период с жесткими контурами фигур, уходами от перспективы и акцентами на синий цвет. "Несмотря на то, что это литографии, здесь не представлены полотна большие, тем не менее, ценность этих работ от этого не уменьшается. Вообще Пикассо считается самым дорогим художником. Человек, который написал несколько десятков тысяч работ различных, и каждая его работа - это шедевр. Иркутск такое принимает и видит впервые. Тем более здесь, в усадьбе Сукачева", - сказала Кристина Ильюшкина, научный сотрудник музея-усадьбы В.П. Сукачева.

Через картины можно узнать и о тех, кто вдохновлял мастера. Семи женщинам посчастливилось называть себя "музами Пикассо". Хотя некоторым возлюбленным эти отношения стоили рассудка, а иногда и жизни. Узнать больше о многогранной личности мировой знаменитости можно в музее-усадьбе Владимира Сукачева. Литографии пробудут в Иркутске до 30 сентября.