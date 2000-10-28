Придомовые территории бывшего ИВВАИУ попали в проект "Комфортная городская среда" 18:10, 01 августа 2018 г.



Ждали ремонта 15 лет. Придомовые территории бывшего ИВВАИУ долгие годы находились в плачевном состоянии. Теперь они попали в проект "Комфортная городская среда". Власти разработали проект по реконструкции дворов с учетом всех пожеланий жителей городка.

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В бывшем военном городке на улице Советская сегодня шумно. Тяжелая техника поднимает старое дорожное покрытие. Строители приступают к реконструкции дворовых территорий. Этого ремонта жители ждали много лет. Ветхая ливневая канализация не справлялась с осадками, и во время дождя вся вода стекала прямо к подъездам, создавая глубокие грязевые лужи. Не было детской и спортивной площадки. Жители с инициативой благоустройства обратились к городским властям. "Обсудили с жителями, вывесили для обсуждения схему, кто рисовал, кто участвовал. Люди разной активности бывают. В конце концов провели голосование, передали пакет документов, и нас включили в план. План соответствует тому, что мы хотели, будем надеяться, что все будет хорошо", - сказал Александр Лысенко, старший по дому №199.

На территории ИВВАИУ в план реконструкции в этом году попали четыре двора. А также специально для жителей в городке обустроят курсантскую аллею. Это будет полноценный сквер: появятся лавочки, фонари и архитектурные формы. На начальном этапе благоустройства лично присутствовал мэр Дмитрий Бердников. "Два прошедших года мы все-таки старались всеми возможными способами поддерживать городок с помощью наших активистов. Очень большой объем работ, и на некоторые объекты мы заходим чуть позже, но мы сделаем все, чтобы все дворы за сезон были отремонтированы, жители были спокойны", - сообщил Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Территория не принадлежит муниципалитету, она в собственности Министерства обороны России. Но благодаря программе "Комфортная городская среда" реконструкция стала возможна, так как ИВВАИУ находится в черте города. Всего в этом году в Иркутске отремонтируют 213 дворов, из них 117 комплексно.