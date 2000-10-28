XIII Международный музыкальный фестиваль "Звезды на Байкале" откроется в Иркутске 1 сентября 17:54, 01 августа 2018 г.



Традиционные площадки выступлений - музыкальный театр имени Н.М. Загурского и Иркутская филармония. Третьей площадкой станет город Братск, где Денис Мацуев даст сольный концерт. Долгожданный спектакль "Неизвестный друг" по Бунину представит театральную часть фестиваля. В прошлом году спектакль в Иркутске пришлось отменить из-за болезни актрисы Ксении Раппопорт. По специальному приглашению Дениса Мацуева в фестивале примут участие юные лауреаты и дипломанты II Международного конкурса "Grand piano Competition", который прошел в мае в Москве.

"Это очень важно и для них, и для иркутской публики, потому что они, несмотря на свой юный возраст, уже выступают и заграницей, и в столице, и то, что мы их видим, вот этих талантливых детей, ну это очень значимо и для них, и для нас, и для Дениса Леонидовича", - сказала Татьяна Мезенцева, директор Иркутского музыкального театра имени Загурского.

Специальным гостем фестиваля станет именитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица. С ним организаторы планируют провести творческую встречу для иркутских режиссеров и студентов творческих специальностей. Планируется, что 12 сентября он сыграет в составе футбольной команды "Звезды на Байкале", а вечером после официального закрытия фестиваля выйдет на сцену в качестве участника фолк-рок группы The Smoking Orchestra.