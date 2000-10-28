Раненых животных привезли в иркутский питомник "К-9" 17:50, 01 августа 2018 г.



Сокол, лиса и собака приходят в себя и подлечивают травмы под присмотром сотрудников питомника. У каждого своя история. Например, сокола нашла жительница Иркутска. Женщина обратила внимание на то, что птица долгое время не может взлететь. Оказалось, что у птенца сильный ушиб. Только на днях он начал расправлять крылья. Но летать пока еще не может. Когда сокол поправится, его планируют отпустить на волю.

А вот судьба этого лисенка, скорее всего, жить в питомнике. Его подобрали на Байкальском тракте ночью. Видимо, попал под колеса машины. Открытые раны обработали. У животного возможен перелом задней лапки и ушиб внутренних органов. Попадет ли лисенок в свою естественную среду, зависит от того, насколько быстро он будет поправляться. "Если это животное сразу будет выпущено, то оно приспособится. Тем более, лето. Найдет себе пропитание. А если она была долго уже, общалась с человеком, то, я думаю, она будет уже бежать к человеку, искать корм и не бояться человека", - сказала Анастасия Славина, сотрудник питомника "К-9".

А собака все еще в состоянии шока. В питомник попала буквально несколько часов назад. Как и лисенка, ее сбила машина. Иркутянин увидел, что животное лежит на объездной дороге Ново-Ленино и не встает. К счастью, оказалось, переломов нет. Ссадины осмотрели и обработали специалисты. У собаки есть ошейник. И сотрудники питомника надеются, что ее хозяин еще найдется.