Жителя Тулуна обязали лечить своих ВИЧ-инфицированных детей через суд 17:43, 01 августа 2018 г.



Иск подали представители городской больницы. Родители неоднократно отказывались от обследования и терапии несовершеннолетних детей. Тулунский, а затем и областной суды признали отказ незаконным. Напомним, в апреле этого года подобная ситуация закончилась трагедией. Отказ от проверки на ВИЧ стал причиной гибели 5-месячного малыша в Иркутске. Ребенок поступил в реанимацию Ивано-Матренинской больницы в крайне тяжелом состоянии. Врачи констатировали конечную стадию ВИЧ-инфекции. Трагедию можно было предотвратить, если бы мать ребенка вовремя начала следовать рекомендациям докторов.