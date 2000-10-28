Многодетную семью в Иркутске могут выселить на улицу 17:41, 01 августа 2018 г.



Выселить из их собственного частного дома, купленного четыре года назад. Еще тогда, чтобы избежать неприятностей, покупатели наняли риелтора для грамотного оформления сделки. Документы проверили в Росреестре. Но теперь это не имеет никакого значения. Дом намерены снести.

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Свой дом с просторной кухней, отдельными комнатами для детей и чтобы огород прямо под окнами. О таком мечтает, наверное, каждая большая семья. У Анары Мадатовой мечта сбылась зимой 2014 года. Они с мужем присмотрели участок на улице Тельмана. Тогда там жила пенсионерка. Вместе со зданием земля обошлась в 2,5 миллиона рублей - как раз пригодился материнский капитал. Заехали почти сразу и два года жили спокойно. Пока однажды не пришло письмо от министерства имущественных отношений Иркутской области. Тогда семья и узнала: участком они владеют незаконно. "Мы рассчитывали, что Росреестр - государственная организация, что никогда не будем в пролете. У нас это единственное жилье. Идти нам некуда. По одному решению у нас уже отобрали. И я думаю, как бы не остаться на улице, уже безвыходная ситуация", - говорит Анара Мадатова, житель дома на ул.Тельмана.

Проверка минимущества показала: земельный участок оформили по документам, которых не существует. То есть информации о них нигде нет. Теперь то, что люди называли своим домом, считается самовольной постройкой. И такой случай не исключение. Уже на судебных заседаниях выяснилось: таких семей около 70. "Эти дома находятся по всему городу Иркутску, по Ленинскому району. Я встречалась непосредственно с семьями, в Рабочем такие же дома, такие же земельные участки, с такой же проблемой. К сожалению, семьи пока неохотно идут на то, чтобы говорить о своей проблеме", - комментирует Елена Скуратова, адвокат.

Елена добавляет: вряд ли на уровне Иркутской области получится решить проблему в пользу владельцев дома. Поэтому юрист намерена обратиться в Верховный и даже Европейский суд. А пока они подали кассационную жалобу. Апелляцию приняли не в пользу жильцов.

Между тем правоохранительные органы заинтересовались аферами с земельными участками в Иркутске. Уголовное дело завели по факту мошенничества группой лиц по предварительному сговору. Выяснилось, что среди тех, кто незаконно оформлял землю в собственность, сотрудник Росреестра. В это ведомство и предоставляли подложные документы. Следствие установило, что мошенники работали с 2013 по 2016 год. Ущерб Иркутской области от незаконных действий составил более 50 миллионов рублей. "В ходе следственных мероприятий допрошены свыше 400 человек, проведены более 100 судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщила Юлия Крицкая, старший помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Иркутской области.