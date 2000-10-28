К международной акции "Час зеленого творчества" присоединился Иркутск 17:35, 01 августа 2018 г.



Как мода на экологию может спасти планету? И что каждый человек в состоянии сделать, чтобы поменять мировоззрение других? К международной акции "Час зеленого творчества" присоединился Иркутск. Сегодня на открытой площадке в парке Парижской Коммуны встретились представители творческих сообществ и люди, неравнодушные к актуальным проблемам современного общества, таким как чрезмерное потребление, нерациональное использование ресурсов. Этой теме посвятили перфомансы и инсталляции под открытым небом. А также показ коллекции экологического костюма, которую создали участники фестиваля "Байкал.Точка Возврата".

"Обычно, когда говорят об экологии, люди вздрагивают. Сейчас потащат мусор убирать либо начнут говорить, какие они плохие, как они загрязняют окружающую среду. И мы думали, как мы можем показать, что экология может быть творческой, что необязательно что-то запрещать, необязательно убирать мусор. Может быть, делать какие-то действия, которые заставят вас не мусорить, делать какие-то действия, которые сократят количество упаковки", - считает Светлана Первенецкая, организатор акции "Час зеленого творчества".

Акция прошла сегодня и в других странах, а также в других городах России. Результатами люди делятся в интернете. Выкладывают фото- и видеоматериалы под хештэгом часзелоноготворчества.