Иркутск вошел в двадцатку лидеров в России по выполнению проекта "Комфортная городская среда" 14:40, 01 августа 2018 г.



Иркутск вошел в двадцатку лидеров в России по выполнению проекта "Комфортная городская среда". И этот опыт заслуживает внимания. Об этом свои коллегам из региональных парламентов рассказал председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Сейчас в городе работает делегация Совета законодателей Сибирского федерального округа. Гости из Томска, Тыва, Хакассии, Забайкальского края и Алтая сразу же отправились знакомиться с Иркутском.

Первый объект - памятник святителю Иннокентию. Он появился в Иркутске летом прошлого года. Бюст городу передал в дар патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Рядом благоустроили сквер, сделали скамейки и освещение. Но это только малая часть благоустройства в рамках комфортной городской среды. Ремонт затронул и дворовые территории: в порядок привели более 200 объектов и крупные общественные пространства. Например, появился новый пандус, соединяющий остров Юность с амфитеатром у площади Александра III. Председатель Совета законодателей СФО отмечает: Иркутск за последние годы изменился в лучшую сторону, стал более чистым и уютным. Помог опыт, который пригодится и для других регионов. "И мы уже сейчас видим, что в каждом регионе есть лучшие практики, которые могут быть взяты на вооружение другими субъектами, причем как по региональному законодательству, так и по подходам, которые сегодня используются при реализации этого проекта. Но что однозначно все говорят - это то, что этот проект обязательно должен быть продолжен", - отметила Оксана Козловская, председатель Совета законодателей Сибирского Федерального округа.

Пока программа на территории России действует всего второй год. И сейчас время подводить первые итоги. Смотреть на недочеты и отмечать те моменты, которые получились лучше всего. В Сибири программу благоустройства территорий осложняют погодные условия: короткое лето и долгий период холодов. Работы по реконструкции могут занимать максимум полгода, на севере еще на два месяца меньше. В связи с этим срок планирования работ нужно увеличить. "У нас сегодня есть одна проблема: планирование идет на год. Это плохо. Вот мы на острове Юность. Здесь нужно на 10 лет планировать, тогда через такой срок мы будем иметь большой, законченный центр притяжения горожан в городе Иркутске. Я убежден, что завтра мы выработаем хорошие решения как для сибиряков всех, так и посмотрим, что предложить федералам", - сказал Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области.

Главы парламентов Сибири отмечают: проект "Комфортная городская среда" действительно стал всенародным. И его действие необходимо продолжать.