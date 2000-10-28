Количество льготников по земельному налогу в регионе увеличилось в 10 раз 13:52, 01 августа 2018 г.



Это связано с тем, что в начала года к этой категории стали относить пенсионеров. Льгота действует на участки меньше шести соток. Всего за 2017-й земельный налог должны оплатить почти 500 тысяч жителей области на общую сумму 640 миллионов рублей. Это на 2% меньше, чем в прошлом году. А вот имущественных налогов в бюджет, наоборот, стало поступать больше на 12%.

"80% льготников - это наши пенсионеры. Ранее они вообще освобождались. С 2015 года освобождается только лишь по одному из объектов. Например, если у нашего пенсионера две квартиры, то освобождение по одной квартире, по стоимости которая выше и по сумме налога, соответственно. Если, например, два дома, то один дом. И так далее", - сообщила Ирина Лизанец, заместитель руководителя УФНС России по Иркутской области.

Специалисты федеральной службы напоминают, что оплатить задолженности необходимо до 1 декабря. Узнать подробную информацию можно при помощи специального электронного сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".