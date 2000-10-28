Отходы БЦБК в промышленных масштабах начнут ликвидировать уже в этом году 20:52, 31 июля 2018 г.



Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на совещании в Байкальске. Росгеология предлагает использовать технологию, которая поможет снизить класс опасности шлам-лигнина до практически не опасного пятого уровня. Это значит, что такие отходы можно будет размещать на обычных полигонах ТБО или использовать как грунтовую смесь. А, возможно, даже и как удобрение.

К тому же отжатый лигнин проще будет вывезти с побережья Байкала. Куда именно отвезут отходы, пока неясно. Но это точно не площадка в селе Моты Шелеховского района. "Если от муниципалитета поступили отрицательные заключения, то, естественно, никто там силой навязывать не будет. Хотя думаю, что очень многие не разобрались, прежде чем начинать разного рода протестные действия. Поэтому, не рассматривая сейчас Моты, мы будем предлагать другие варианты", - сказал Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Проект ликвидации отходов откорректируют до 30 октября. Сейчас Росгеология приступила к опытно-промышленной эксплуатации шлам-накопителей БЦБК. Также на совещании решили, что параллельно с этими работами пора начинать подготовку документов по ликвидации промышленной площадки БЦБК.