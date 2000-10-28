Ремонт дорог в Иркутске продолжается. Реконструируют не только основные магистрали. Не обошли частный стороной сектор. Вскоре можно будет оценить проделанную подрядчиками работу.
На улицах частного сектора не утихает строительная техника. Здесь реконструируют дороги. Власти обратили внимание на эти магистрали по просьбам жителей. В Ленинском районе на улицах Баумана, Березовая Роща, Тельмана и в 5-м Советском переулке работы на стадии завершения. И даже юным иркутянам новое покрытие пришлось по душе.
В зависимости от потребностей в частном секторе проводят грейдирование, гравирование и укладывают асфальт. В Свердловском районе на улице Доржи Банзарова работы выполнили на 70%. Трафик за последние годы здесь значительно вырос, однако проезд был небезопасным для автомобилистов.
Дорожный ремонт находится под общественным, независимым и административным контролем. Мэр Дмитрий Бердников оценивает качество работ. Это особенно важно, когда рядом с трассой расположены школы, детские сады и поликлиники. "Впервые в этом году мы делаем дороги комплексно, с тротуарами. Мы с вами становимся свидетелями, как третий год мы постепенно наращиваем объемы, довольно пристальное внимание уделяем частному сектору и будем впредь заниматься этими вопросами", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.
Ремонт автодорог в Иркутске будет завершен до конца лета.