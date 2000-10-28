Ремонт дорог проводят и в частном секторе Иркутска 18:46, 31 июля 2018 г.



Ремонт дорог в Иркутске продолжается. Реконструируют не только основные магистрали. Не обошли частный стороной сектор. Вскоре можно будет оценить проделанную подрядчиками работу.

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На улицах частного сектора не утихает строительная техника. Здесь реконструируют дороги. Власти обратили внимание на эти магистрали по просьбам жителей. В Ленинском районе на улицах Баумана, Березовая Роща, Тельмана и в 5-м Советском переулке работы на стадии завершения. И даже юным иркутянам новое покрытие пришлось по душе.

В зависимости от потребностей в частном секторе проводят грейдирование, гравирование и укладывают асфальт. В Свердловском районе на улице Доржи Банзарова работы выполнили на 70%. Трафик за последние годы здесь значительно вырос, однако проезд был небезопасным для автомобилистов.

Дорожный ремонт находится под общественным, независимым и административным контролем. Мэр Дмитрий Бердников оценивает качество работ. Это особенно важно, когда рядом с трассой расположены школы, детские сады и поликлиники. "Впервые в этом году мы делаем дороги комплексно, с тротуарами. Мы с вами становимся свидетелями, как третий год мы постепенно наращиваем объемы, довольно пристальное внимание уделяем частному сектору и будем впредь заниматься этими вопросами", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Ремонт автодорог в Иркутске будет завершен до конца лета.