"Удивительное рядом": лебедка вместо лифта 17:45, 31 июля 2018 г.



Иркутяне продолжают удивлять своей изобретательностью. Очевидцы сняли на камеру, как жители новостройки в областном центре необычным способом доставляют в свою квартиру велосипед и сумки. Женщина поднимает тяжелый груз на седьмой этаж при помощи лебедки прямо вдоль окон и балконов своих удивленных соседей. Наверное, это удобнее, чем заносить двухколесный транспорт по лестнице.

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