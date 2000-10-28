Спасатели провели учения в одном из торговых центров Иркутска 17:43, 31 июля 2018 г.



По учебной тревоге подняли пожарно-спасательные подразделения в Иркутске. Условный пожар тушили в одном из крупных торговых центров города. Все происходило ночью. Как можно быстрее нужно было разведать обстановку на большой площади, обнаружить и затем ликвидировать очаг возгорания, а также найти пострадавших и спасти их.

Такие учения необходимы, чтобы пожарные обратили внимание на особенности здания, запомнили, где находятся запасные выходы и расстояние между ними. Это поможет в дальнейшем определить максимально короткие и безопасные пути эвакуации. "Основная цель, которая ставилась, - это изучение непосредственно планировки объекта в реальных условиях, при работающих звеньях ГДЗС, при решении задач по поиску и спасению пострадавших. Караулы действовали слаженно, поставленные задачи выполнили", - сообщил Валентин Нелюбов, начальник ГУ МЧС России по Иркутской области.

Торгово-развлекательные центры теперь под особым вниманием. На всех подобных объектах в Иркутске пожарные будут отрабатывать порядок действий в случае ЧП, чтобы потом сформировать рекомендации для тушения пожаров в крупных комплексах.