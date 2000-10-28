Сообщить об опасных детских площадках можно по телефону горячей линии в Иркутске 17:40, 31 июля 2018 г.



Детские травмы от взрослой халатности. Игровые площадки в Иркутске бывают опасными. Сломанные качели, колодцы, не до конца демонтированные конструкции... И это только часть огромного списка нарушений. А есть ли в областном центре идеальные игровые площадки?

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Нижняя набережная. Центр города. Эту детскую площадку с видом на Ангару полюбили тысячи маленьких иркутян и их родителей. Но время берет свое. И без должного внимания даже такой игровой комплекс становится опасным для детских игр. Тут и обломки пластмассовых деталей с острыми краями, и качели с искореженным сидением, которое уже вряд ли выдержит вес ребенка. Посреди площадки торчит металлическое основание от демонтированных каруселей. "Это требует ремонта. Вроде бы не очень страшно. Но, наверное, ни один родитель не хочет, чтобы его ребенок не то, чтобы ногу или руку сломал, чтобы даже ушиб получил",- говорит Анна Загайнова, начальник группы по взаимодействию с обществом уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.

Едем дальше. Бульвар Гагарина. Площадка с учетом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья. Три недели назад игровой комплекс проверили. О нарушениях сообщили в муниципалитет. Но устранять не торопятся. Вот разрушенный пандус, выпирающий бетонный фундамент. Молодая мама Анастасия рассказывает: в Иркутске это не редкость. "Ребенок хочет, например, покачаться на качелях. Качели чаще всего сломанные. Самые опасные, наверное, горки. За счет того, что они металлические и очень сильно летом нагреваются. Я, например, была в других городах, там делают пластиковые горки", - сказала Анастасия Никитич.

Другой пример опять не для подражания находится в переулке Мопра. Несколько лет назад там установили новую площадку. Но старую при этом убирать не стали. "Жуткое явление. Должна быть демонтирована эта горка. Вот это вот все, эти листы, которые имеют такие края, вот этот съезд, который небезопасен, вы представляете, ребенок едет, ногами упирается, это риск перелома буквально", - комментирует Анна Загайнова.

К тому, что эта карусель давно не приносит радости, а представляет опасность для детей, на бульваре Рябикова все уже давно привыкли. Здесь это меньшее из зол. Прямо на детской площадке несколько колодцев. Одна из деревянных конструкций давно покосилась. Так и норовит обрушиться на песочную башню и ее маленького строителя, переживают родители микрорайона.

В надежде найти положительный пример отправляемся на улицу Чудотворскую. Внутри полуразрушенных фасадов домов культурного наследия детский уголок. На каждой детской площадке должен находиться стенд с информацией о том, кто построил эту площадку, кто занимается ее обслуживанием, правила безопасного использования, а также номера экстренных служб в случае чрезвычайной ситуации. Здесь эта строчка присутствует, но она пуста.

Подводим итог. Чтобы площадка была идеальной, она должна быть, в первую очередь, безопасной. Территория ровной. То что нельзя починить, необходимо полностью демонтировать. Еще одно правило: острые углы и сколы - потенциальная угроза травмы.

Плановые проверки игровых площадок в Иркутске проводят раз в три года. Для сравнения, в столице осмотр совершают раз в три месяца. Сообщить об опасных объектах может и каждый житель региона в рамках всероссийской акции "Безопасное детство". По телефону горячей линии или адресу электронной почты аппарата уполномоченного по правам ребенка Иркутской области 8(3952)34-19-17, rebenok.irk@mail.ru.