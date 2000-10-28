В Иркутске приступили к капитальному ремонту двух школ 17:22, 31 июля 2018 г.



Образовательные учреждения №8 и №9 закрыли до лета следующего года. Уже сейчас там выполнена часть демонтажных работ, приступили к замене балок и кровли. В планах отремонтировать фасады, межэтажные перекрытия, полы и потолки. Проведут и работы по замене инженерных коммуникаций.

"Здание 1937 года. В течении многих лет, естественно, проводились ремонты, но вот такого долгожданного большого ремонта мы, конечно, ждали с нетерпением. Внутри будет все реконструировано, современное будет оборудование. Я думаю, для сегодняшнего учебного процесса это очень важно", - сказала Антонина Семенюк, директор школы №9 г.Иркутска.

Вторым этапом станет возведение спортивных модулей на пришкольных территориях. Эти объекты введут в эксплуатацию чуть позже - в 2020 году. В период ремонта школьники будут посещать близлежащие учреждения. Классы сохранят в полных составах. Финансирование ремонтных работ выполнят за счет средств городского бюджета в рамках программы "Территория детства". На эти цели предусмотрено более 135 млн рублей.