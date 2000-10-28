Дома построили, а электричество не подключили. Жители села Урик живут в спартанских условиях 14:57, 31 июля 2018 г.



В ожидании благ цивилизации. Жители новых домов возле села Урик обходятся без электричества. Рядом с готовыми строениями пока не поставили даже столбы для электропередач. Когда в дома людей придет свет, узнавала съемочная группа программы "Новости".

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Обед на костре, а по вечерам ужин при свечах. Такая вынужденная романтика у семьи Емельяновых продолжается уже месяц. В начале весны они купили свой дом возле села Урик. Небольшие по квадратуре срубы застройщик возводит здесь на деньги материнского капитала. Строение поставили быстро, а вот электричество все не проводят. Из-за этого, в том числе, невозможно сделать скважину для воды и провести ремонтные работы. Без электроэнергии приходится жить в спартанских условиях. "Вечером свечки, газовая печка однокомфорочная. У нас в среднем только на газ полторы тысячи улетает. Баллончики маленькие по сто рублей. Без холодильника, сварим что-то быстро, съедаем, чтобы не портилось. И покупаем каждый день, ездим в магазин, чтобы свежее было все", - рассказывает Любовь Емельянова.

Емельяновы - практически единственные, кто рискнул переехать и жить в новых домах уже сейчас. Многие, как и семья Татьяны Купченко, снимают в городе квартиру, а в поселок пока приезжают только посмотреть на будущее жилище. Сами люди уже все подготовили: поставили счетчики, протянули провода, но подключать приборы пока не к чему. "Я ходила к начальнику по техническим подсоединениям, он сказал: это может и год, и два длиться, пока все подготовится. Из-за этого мы не можем заехать в ближайшее время, хотя планировали уже к осени. Ребенок должен в школу пойти, в садик второй, и сама уже по работе планировала, узнавала устроиться уже здесь", - говорит Татьяна Купченко.

Люди говорят: по договору сроки на присоединение к электроэнергии компанией не нарушены, время еще есть. Но приближается период холодов, и шанса закончить все работы до наступления зимы больше не будет. Пока энергосетевая компания ситуацию никак не комментирует. И людям никаких конкретных сроков никто не называет, говорят, что присоединение может затянуться на год, а то и на два.