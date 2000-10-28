В Иркутске открывается запись на участие в проекте "Старость в радость" 14:47, 31 июля 2018 г.



1 августа пенсионеры от 55 лет смогут записаться на курсы повышения компьютерной грамотности, изучения иностранных языков, на занятия йогой и оздоровительной гимнастикой. Бабушкам расскажут, как правильно ухаживать за собой, покажут основы рисования и обучат вальсу и старинным танцам. Также вместе с молодежью пожилых иркутян научат играть в шашки и шахматы. Записаться на курсы можно 1, 2 и 3 августа по адресу: улица Марата, 14, кабинеты 108 и 110 с 9.00 до 18.00. Обязательное условие - прописка на территории города Иркутске.