Уголовное дело возбудили по факту аварии на Иркутном мосту 14:45, 31 июля 2018 г.



Нетрезвого водителя, который был за рулем автомобиля "Форд", задержали. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. 28-летний мужчина врезался в экипаж ГИБДД. Девять сотрудников полиции получили травмы.

Еще одно уголовное дело завели в отношении водителя "Тойоты Филдер". Это он уходил от преследования полицейских. Остановить нарушителя удалось только на Иркутном мосту. Выяснилось, что мужчина угнал машину у знакомого, когда они вместе отдыхали на берегу реки. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Свидетели и очевидцы аварии могут помочь в расследовании. Для этого нужно обратиться по телефонам( 38-06-82 или 02 (с мобильного 102).