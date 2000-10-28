Тренерский семинар по бильярду пройдет в Иркутске 14:21, 31 июля 2018 г.



Мероприятие под руководством главного тренера сборных команд России Василия Лазарева состоится с 4 по 7 октября в бильярдном клубе "Меткий". Для спортсменов и тренеров - это возможность повышения уровня мастерства. Программа тренировок будет состоять из двух частей. Первая – базовая техника, где будет сделан акцент на стойку, подход и подготовку к удару, анализ, корректировку и систему прицеливания. Вторая часть семинара – построение тренировочного процесса: система координат, статистика и планирование тренировок.