На конкурсе "День поля" в Иркутской области представили современную сельхозтехнику 17:48, 30 июля 2018 г.



Лучшие пахари, новая сельхозтехника и курс на рекордный урожай. В Иркутской области прошел традиционный конкурс "День поля". В этом году эстафету по проведению праздника принял Заларинский район. Вместе с аграриями в поля отправилась и съемочная группа.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

День поля - один из главных ежегодных праздников для работников сельского хозяйства. Сюда приезжают и других посмотреть, и себя показать. Прямо в полях современные достижения сельскохозяйственного машиностроения. Это современные тракторы, косилки, зерноочистители, комбайны и даже робот-дояр. Один из кульминационных моментов - традиционный конкурс "Лучший пахарь". За звание лидера борются машинисты из 20 районов области. И стремиться есть к чему. Главный приз - 300 тысяч рублей. Впервые в этом году за рулем тяжелой техники не только профессионалы, но и студенты. Таким образом молодое поколение мотивируют на успешную работу в полях. "Наши молодые специалисты должны сегодня перенимать опыт у опытных людей, у ветеранов труда, чтобы в последующем встать на их место. И, по сути, должны быть на голову выше уже, поскольку новые требования, новая техника, современные технологии предъявляют уже новые требования к эксплуатации. Поэтому мы должны растить настоящих профессионалов своего труда", - подчеркивает Илья Сумароков, министр сельского хозяйства Иркутской области.

По словам аграриев, лето в этом году выдалось засушливым. От недостатка дождей пострадали Осинский, Нукутский, Аларский и Иркутский районы. Но, тем не менее, планку возвели высокую: как минимум побить результат прошлого года. В 2017-м намолотили рекордный урожай зерновых - 872 тысяч тонн. В этом хотят больше. Кстати, здесь, в Заларинском районе, находится одна из производственных площадок крупнейшего в области хозяйства по выращиванию озимой ржи - компании "Каравай Агро". Предприятие - единственное в области, которое занимается производством этих культур в больших объемах. Из ржаной муки собственного производства выпускают уже любимые жителям региона сорта хлеба "Дарницкий", "Житный" и "Бородинский". Разведением озимой ржи предприятие занимается всего семь лет. Но объемы площадей за это время выросли в разы, с сорока до тысячи гектаров. "Мы не так давно в сельском хозяйстве. С 2011 года "Каравай Агро" здесь, на этой территории, и с каждым годом мы, конечно, прибавляем посевные площади и развиваем культуры. Сначала это была пшеница, потом к ней присоединилась рожь и впоследствии овес", - рассказала Ольга Денисова, генеральный директор АО "Каравай".

Также предприятие - единственное в области, которое занимается разведением голозерного овса. Именно этот сорт используют при выпечке печенья "Овсяного Ангарского". Кроме того, компания расширяет и площади обработки залежных земель. Кстати, именно этой задаче уделяют сейчас большое внимание аграрии региона. В прошлом году в области появилось 39 тысяч гектаров новых пахотных земель, в этом должно добавиться еще 25 тысяч.