Более 200 дворов отремонтируют в Иркутске этим летом 17:37, 30 июля 2018 г.



Впервые в план попали придомовые участки, которые находятся в общедолевой собственности жильцов. Управляющим компаниям на ремонт выделяют субсидии. Такой механизм разработала администрация Иркутска. А вот оценивают результат не только они. А еще жители, общественники, представители управляющих компаний и независимый строительный контроль.

"Во время ремонта возникают те или иные замечания, которые, по мнению жителей, должны быть устранены, и это действительно так. Потому что надо не забывать, что мы формируем комфортную городскую среду. И очень важно услышать людей, услышать их пожелания, потому что они живут в этих дворах", - подчеркнул Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

Проверяющие заметили: подрядчики стали более ответственно относиться к своей работе. Есть только небольшие замечания. А качество ремонта оценивают как хорошее. Сейчас идет приемка объектов в микрорайоне Солнечный. Благоустройство также завершили возле медсанчасти №2. Теперь двор отвечает всем нормативам "Доступной среды". Там есть пандусы для подъезда инвалидов-колясочников и парковочные места для тех, кто за рулем.