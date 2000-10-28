В Оку в Зиминском районе выпустили восемь тысяч мальков хариуса 17:29, 30 июля 2018 г.



Восемь тысяч мальков хариуса пополнили рыбные запасы реки Ока в Зиминском районе. Сейчас мальки весят около 2 граммов, а через три года это будут взрослые особи.

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Еще вчера они плавали в прудах, где их выращивали. А уже сегодня - за двести километров от рыбзавода, на реке Ока. Именно здесь, в Зиминском районе, работает один из крупнейших производителей поливинилхлорида - стратегически важного сырья в России. Чтобы снизить ущерб природе, "Саянскхимпласт" уже принял несколько важных экологических решений. В том числе, уменьшил объем забора воды из Оки на 500 тысяч кубометров в год. А выпуск мальков в реку - еще один способ сохранить сбалансированную экосистему. "Как бы там ни было, все равно любое промышленное предприятие, да и вообще деятельность человека определенное воздействие на природу оказывает. Наша задача, во-первых, минимизировать это дело через внедрение новых технологий, более современных, наилучших и доступных, которые снижают и выбросы в атмосферу, и сбросы в воду. Второй фактор - надо природе помогать восстанавливаться", - сказал Николай Мельник, генеральный директор АО "Саянскхимпласт".

Акцию по выпуску мальков "Наполним водоемы жизнью" объявила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, чтобы восполнить рыбные запасы Байкала и рек Ангарского водного бассейна. Какую и где выпускать рыбу, зависит от экосистемы каждого водоема. В Зиминском районе на волю отпустили хариус. Это начало большой работы, в которой крупные организации и промышленные предприятия региона стали незаменимыми помощниками. "Они проявляют добрую волю, закупают рыбу и выпускают ее, то есть восстанавливают баланс, который нарушен деятельностью именно предприятий. Уже образовалась очередь из предприятий, которые готовы закупить рыбу, готовы ее выпускать в водоемы. Эта акция будет продолжаться постоянно", - сообщил Сергей Зенков, байкальский межрегиональный природоохранный прокурор.

И даже погода помогла участникам акции в зарыблении реки. Никакого палящего солнца и духоты - идеальные условия для мальков. И это только один из факторов благополучного приживания молоди.