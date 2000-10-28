Спасатели Усть-Кута оборудовали игровую площадку на месте старой пожарной части 17:23, 30 июля 2018 г.



Торжественное открытие спортивно-развлекательного уголка стало подарком маленьким жителям ко Дню города. С 1952 года территорию занимало первое в населенном пункте профессиональное подразделение огнеборцев. Позже рядом появилось новое, более современное здание. А старое за ненадобностью закрыли. Два года назад его снесли. И тогда появилась идея облагородить площадку для детей.

Спасатели во время субботников расчищали и выравнивали участок, отсыпали его щебнем, устанавливали ограждение и постепенно возводили игровой комплекс. Сейчас в него входят песочницы, горка с лабиринтами, спортивный уголок для подростков. На помощь пришли школьники. Соорудили для малышей большой деревянный автомобиль. А один из местных жителей построил беседку. "Строительство данной площадки еще не закончено. То есть у нас площадь позволяет. Тут у нас получилось порядка семисот квадратных метров. Мы просто ее открыли. Потому что у нас был случай, когда парни наши ее строили, наши работники, подошел ребенок лет, наверное, пяти и так: "Дяденьки, почему так долго? Когда вы уже, наконец, закончите?" И поэтому нас это сподвигло все это сделать быстрее", - сказал Виктор Крохта, начальник Усть-Кутского гарнизона пожарной охраны.

Новая детская площадка не только для развлечений. На территории планируют проводить занятия, на которых детям будут рассказывать о пожарной безопасности.