Первый фестиваль аквабайкеров завершился на Байкале 14:45, 30 июля 2018 г.



В заливе Мухор в прошедшие выходные состоялся "БайкалДжетФест". Четыре дня в акватории озера состязались поклонники водного экстрима. На фестиваль заявились около сотни спортсменов-любителей из разных городов России. Приехали и мировые звезды водомоторного спорта. Это титулованные аквабайкеры из Франции, Бразилии, Мексики, Америки, Арабских Эмиратов.

"Когда наши все узнали, что в одном месте собирается столько известных спортсменов, которых можно увидеть 1-2 раза в году на крупных чемпионатах в Америке, и вот третье событие у нас, в Иркутске, конечно, все обалдели и быстро прилетели к нам", - сказал Михаил Ляховчук, президент федерации водномоторного спорта Иркутской области.

Спортсмены состязалась в двух дивизионах в зависимости от вида аквабайка. Специальные гости мероприятия провели несколько мастер-классов. Для зрителей и без того зрелищных соревнований организаторы устроили шоу-программы. Изюминкой стали показательные выступления флайбордистов.