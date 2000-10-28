Житель Иркутска открыл огонь из окна пятиэтажки, пострадавших нет 14:41, 30 июля 2018 г.



Стрельба в иркутском микрорайоне Зеленый. Сегодня около 12.00 неизвестный открыл огонь из окна пятого этажа жилого дома №19. По словам свидетелей, стрельбу вели из ружья. В результате один из прохожих ранен. Мужчину, который стрелял, задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. В процессе переговоров стрелявшего убедили прекратить противоправные действия.

Около полудня в полицию поступило сообщение о стрельбе в микрорайоне Зеленый. Мужчина открыл беспорядочный огонь из окна своей квартиры. В результате он повредил несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома, и соседний магазин. Легкое ранение получил один из очевидцев, который снимал происходящее на телефон.

Прибывшие полицейские, спецназ Росгвардии и военнослужащие оцепили прилегающую территорию. В процессе переговоров им удалось убедить мужчину прекратить стрельбу и открыть дверь квартиры. Задержанный не смог внятно объяснить мотив своего поступка. По предварительной информации, оружие принадлежало его отцу.

Известно, что стрелявшему 41 год. Мужчина задержан. Его доставили в отдел полиции. "Адрес своевременно был блокирован. В результате переговоров подозреваемый выкинул оружие. Сотрудниками специального подразделения Росгвардии в дальнейшем был обезврежен",- сообщил Андрей Жбанов, заместитель начальника МУ МВД России "Иркутское".

По данному происшествию следственным комитетом по Иркутской области возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.