Стартовала парусная регата Baikal Sailing Week 14:37, 30 июля 2018 г.



Целая неделя на открытой воде. В областном центре стартовала парусная регата Baikal Sailing Week. Яхтсмены пройдут по Байкалу от Иркутска до Ольхона и обратно. Регата международная, в командах представители Германии и США. На каждой яхте состав из пяти-шести человек, включая капитана. И все они поборются за чемпионский титул.

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Проверяют двигатель, натягивают паруса. У каждого здесь своя обязанность. Готовились, запаслись продовольствием, лекарствами и спасательными средствами. Суровый Байкал не пугает матросов. Для Андрея Губриенко это не первая регата. Он швартует яхту буквально за несколько минут. Андрей покорил множество морей и океанов. Первый заплыв он осуществил в 10 лет. "Парусный спорт - это штука интересная. В детстве когда-то это была мечта. Потом, когда становишься старше, ты эту мечту забываешь. Потом становишься мудрее и осуществляешь все свои мечты. Со многими людьми, с которыми были на регате, я здесь тоже встретился. Это прекрасный парусный спорт. Тем, что ты встречаешь тех же людей в разных концах планеты. Иногда даже в одном экипаже", - говорит Андрей Губриенко, яхтсмен, г.Нёртен-Харденберг, Германия.

Пользоваться мотором разрешено только в чрезвычайных ситуациях. В этом и смысл гонки - быть лучшим в управлении парусником. В регате принимают участие и представители Иркутска. Здесь яхтсмены с разным уровнем подготовки: от любителей до профессионалов. "Я думаю, что для многих людей здесь это, скорее, никак гонка, задача не победить, задача - участвовать. Быть в этом процессе - это здорово и интересно", - считает Роман Стрельченко, яхтсмен, г.Иркутск.

"Ожидаем от регаты много положительных эмоций. Самая главная идея - это показать, что на Байкале есть парусный спорт. Людям, которые приехали, показать Байкал красивый", - сказал Станислав Печенкин, организатор регаты Baikal Sailing Week.

После официального открытия и традиционного построения шесть белоснежных яхт отправились в плавание. Впереди долгий путь от Иркутска до Ольхона и обратно. Вместе с матросами в открытую воду ушла команда судей. Они и оценят результаты соревнований.