Ангарский "Ермак" провел открытую тренировку для болельщиков 14:34, 30 июля 2018 г.



На встречу с любимой командой пришли около 200 фанатов клуба. Сейчас штаб "Ермака" продолжает формировать команду. Хоккеисты провели двухстороннюю тренировку. Игроков поделили на две команды. Оранжевых и белых. За первых играли те, с кем контракт подписан. Во второй команде те, кто находится на просмотре.

"Весь тренировочный процесс на земле, на льду направлен на то, чтобы готовиться к играм чемпионата. Мы тренируемся в абсолютно игровой атмосфере. И вот такие двусторонние тренировки хороши тем, что мы сразу видим, кто насколько готов", - сказал Николай Золотухин, генеральный менеджер ХК "Ермак".

И сегодня стало известно: тренировочный лагерь команды покинули четыре игрока. Это нападающие Павел Гаврилович, Никита Лощенко, Евгений Ковальчук, Максим Антонов. Все они были на просмотре. Сейчас тренировки продолжаются. И уже на следующей неделе "Ермак" встретится в товарищеском матче с красноярским "Соколом".