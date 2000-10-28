Балет "Лебединое озеро" представили в музее "Тальцы" 14:30, 30 июля 2018 г.



Шедевр хореографии. Самая популярная в мире постановка порадовала зрителей в архитектурно-этнографическом музее "Тальцы". Балет "Лебединое озеро" под открытым небом представили актеры Московского областного государственного театра.

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Красочные костюмы, грациозные балерины и водная гладь. Здесь не нужны декорации. Представление "Лебединого озера" - это праздник, сопровождаемый бессмертной музыкой Чайковского и великолепной оригинальной хореографией. Безупречность танца солистов и кордебалета создают общую картину высокого искусства. В "Тальцах" настоящий ажиотаж. Такого аншлага никогда не было. "Мы уже 10 лет шли к тому, чтобы поставить здесь что-то грандиозное. Оперу, балет. И вот сейчас подошли к тому, что у нас "Лебединое озеро", балет. Естественная природа, Ангара и лебеди здесь полностью гармоничны", - сказал Владимир Тихонов, директор архитектурно-этнографического музея "Тальцы".

Классический перфоманс произвел на зрителей массу впечатлений. Но постановка "Лебединого озера" не впервые прошла под открытым небом. Руководитель театра Вячеслав Гордеев в прошлом году представил балет на озере Лебедянь в Липецкой области. В "Тальцах" же специально оборудовали зрительную зону, построив настоящий амфитеатр. Сцену расширили и постелили балетный линолеум. "Очень хорошая сцена, очень хорошая атмосфера. И самое главное, та панорама, которая за сценой, она работает на одну картинку. Действительно лебединое озеро. Энергетика, вся атмосфера этого места, в общем, предполагает к каким-то размышлениям, раздумьям и созерцанию прекрасного. Как природы, так и действа, которое должно происходить на этой сцене", - говорит Вячеслав Гордеев, руководитель Московского областного государственного театра "Русский Балет".

Балет под открытым небом состоялся при поддержке правительства. Губернатор лично пригласил коллектив. К слову, Сергей Левченко побывал на постановке в "Тальцах". И выразил артистам свое признание. "Тяга у людей к этому виду искусства очень большая. Атмосфера очень хорошая, место историческое. Думаю, что людям, которые сегодня пришли на спектакль, все понравилось", - отметил Сергей Левченко, губернатор Иркутской области.

Также Сергей Левченко подчеркнул, что с нового учебного года в Иркутском театральном училище студентов начнут обучать специальности артист балета. И, возможно, в будущем наши актеры станут звездами мировой величины.