Пьяный водитель сбил 9 полицейских в Иркутске 10:54, 29 июля 2018 г.



Мужчину задержали на Иркутном мосту. Около часа ночи экипаж ГИБДД на одной из улиц Иркутска попытался остановить автомобиль "Тойота". Водитель проигнорировал требования полицейских.

Молодой человек неоднократно создавал аварийные ситуации, совершал опасные маневры, тем самым создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. Во время преследования транспортного средства сотрудники ГИБДД использовали табельное оружие. Это позволило задержать нарушителя, когда он проезжал по Иркутному мосту. Пока полицейские блокировали "Тойоту", на них наехал автомобиль "Форд". Пострадали 9 офицеров. Они получили различные травмы. В настоящее время 3 полицейских госпитализированы. Повреждены 6 автомашин, в том числе 4 служебных автомобиля. По результатам освидетельствования у 28-летнего водителя "Форд" установлено состояние алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан. Наличие либо отсутствие алкоголя в крови у другого участника инцидента будет установлено после оказания ему медицинской помощи.