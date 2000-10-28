Обвиняемым по уголовному делу о взрыве в иркутском ТРЦ "Комсомолл" подлили арест 18:34, 27 июля 2018 г.



Еще на четыре месяца продлили домашний арест обвиняемым по уголовному делу о взрыве в "Комсомолле". Об этом сообщает прокуратура Октябрьского района. Руководителя и технического директора организации обвиняют в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Напомним, 1 июня в торговом центре проводили научно-развлекательные опыты. Один из них закончился возгоранием спиртосодержащей жидкости. Ожоги получили 8 детей в возрасте от 5 до 13 лет.