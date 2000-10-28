Ангарский перинатальный центр частично закрыли по решению суда 18:13, 27 июля 2018 г.



Правда, не из-за плохой работы персонала или врачебных ошибок, а из-за отсутствия ремонта. Учреждение признали виновным в "нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений".

Как выяснилось на заседаниях суда, Роспотребнадзор неоднократно проверял перинатальный центр и каждый раз выявлял одни и те же проблемы: трещины на стенах и потолках, следы сырости, дыры в линолеуме. Что с точки зрения ведомства препятствует качественной влажной уборке и дезинфекции. В ответ представители роддома посетовали на отсутствие финансирования. Ангарский городской суд встал на сторону Роспотребнадзора и закрыл по одному этажу в трех разных блоках перинатального центра на 90 суток.