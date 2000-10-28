Летние каникулы в лагерях отдыха проведут более 30 тысяч детей и подростков Иркутска 17:50, 27 июля 2018 г.



Летние каникулы не преграда для учебы. В детских оздоровительных лагерях школьники изучают иностранные языки, учатся мастерству журналистики и познают основы военно-патриотического воспитания. И все это за один сезон!

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Подучить иностранный язык, пройти физическую подготовку или просто отдохнуть и набраться сил перед учебным годом - в современных летних лагерях для детей масса направлений. Следят за порядком и дисциплиной опытные вожатые. Самое главное - в лагере должно быть комфортно и безопасно.

В прошлом году в "Экологе" установили видеонаблюдение, заменили водопровод. В этом построили банный комплекс, установили душевые и санузлы. Также отремонтировали спальный корпус. Появилась новая теплица для выращивания овощей. В планах реконструкция спортивной площадки и обустройство веревочного парка. Всего за 4 летних смены здесь отдохнут 80 детей. Как организован досуг школьников, посмотрел мэр Дмитрий Бердников. "Есть чем заняться. Это такой объект - детский лагерь, где работы никогда не заканчиваются. Как дома. Вроде сделал ремонт, но продолжаешь что-то улучшать. Потому что наши дети здесь отдыхают, и мы все заинтересованы в том, чтобы они отдыхали и оздоравливались в комфортных условиях", - сказал Дмитрий Бердников, мэр г.Иркутска.

"Эколог" не единственный муниципальный лагерь. На берегу Байкала есть еще один детский комплекс с одноименным названием. Здесь подготовились к приему 400 детей и подростков. Сейчас завершают строительство медкорпуса, меняют душевые, канализацию, энергосети. В прошлом году в столовой сделали новую вентиляцию и завезли оборудование. В лагере также смонтировали многофункциональную спортивную площадку.

Юнармейцы лето проводят на базе отдыха ЦСКА. Сейчас здесь отдыхает почти 30 курсантов. Для них и тематические занятия, и мастер-классы по физической подготовке, и патриотическое воспитание.

За время каникул проведут время с пользой для здоровья в лагерях и на летних площадках более 30 тысяч детей и подростков Иркутска.