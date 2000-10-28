Во всемирный день тигра в одной из ветеринарных клиник Иркутска всех усатых и полосатых животных примут бесплатно 17:27, 27 июля 2018 г.



День тигра празднуют всем миром. Лесной хищник находятся на грани исчезновения. Ученые и зоологи работают над тем, чтобы популяция дикого зверя увеличивалась. А в Иркутске в поддержку полосатой кошки подготовили интересную акцию.

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Тигр - животное, которое точно не останется незамеченным. Красота, грация и хищная стать есть даже у маленького котенка. Острые когти, зубы-лезвия и яркий окрас придают тигру величественную мощь и внушают страх. Перед ним склоняются все представители фауны. Находясь в неволе, подчиненным такого зверя назвать нельзя. Но даже у больших и могучих существуют неприятности. Одна из самых больших проблем полосатого хищника - вымирание. Дикая кошка сейчас на грани исчезновения. На сегодняшний день во всем мире осталось только пять подвидов, около 6 тысяч особей. "Мало, потому что тигр - это очень крупное животное, и чтобы прокормиться популяции тигров, то есть животное может существовать только когда их определенное количество особей, только тогда они могут нормально размножаться, нормально находят для себя семьи, для этого нужно очень много места. Тигр - это животное, которое ловит добычу на большой-большой территории", - говорит Людмила Ивушкина, зоолог.

Из-за вырубки леса, незаконной добычи и частного пользования тигры лишаются естественной среды обитания. А те, кто ценит лесного хищника и восхищается его природным величием, заводят дома кошек. Сейчас их разновидностей огромное множество: больших, маленьких, уличных, породистых. Они отличаются особым нравом, нежностью и свободолюбием. И каждой нужна забота и тщательный уход. Самые популярные окрасы - полосатые. Именно такие кошки напоминают грациозного зверя. В День тигра, 29 июля, в одной из ветеринарных клиник Иркутска готовы приять ваше полосатое чудо совершенно бесплатно. Условие одно: питомец должен иметь характерный окрас. "В знак поддержки всех кошачьих мы делаем такую акцию, как 50-процентная скидка на кастрацию и стерилизацию всех полосатых кошек и котов, а также 100-процентная скидка на прием у терапевта, офтальмолога, эндокринолога, дерматолога и онколога. Все усатые и полосатые животные могут приять участие в данной акции", - сказала Любовь Аванесова, главный врач ветеринарной клиники "Смайл".

Кстати, привести на лечение и осмотр можно не только кошек. Любое полосатое животное, неважно, экзотическая носуха, енот, декоративный поросенок или обычный пес. Если у питомца есть полоски - добро пожаловать! Ведь самое главное - сохранить здоровье тем, кого приручили.