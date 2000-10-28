В Иркутской области составили рейтинг опасных автодорог 17:20, 27 июля 2018 г.



Абсолютным рекордсменом по числу погибших стала трасса "Сибирь". Она при протяженности в 2000 километров в 2017 году унесла жизни 1390 человек, пострадали более шести тысяч, количество ДТП переваливает за четырехтысячную отметку.

На втором месте автострада "Байкал". Ее протяженность тысяча километров, там произошло 1700 ДТП, в которых получили травмы 2790 участников движения, для 534-х эти травмы оказались смертельными.

Замыкает тройку северная магистраль "Вилюй". В прошлом году там произошло более тысячи ДТП, в которых погибли 287 человек, а пострадали более полутора тысяч.

Рейтинг составил общественный центр "За безопасность российских дорог". По нему видно, что ситуация на наших трассах далека от идеальной.