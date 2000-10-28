Дельтапланерист из Иркутска разбился на Хамар-Дабане 17:15, 27 июля 2018 г.



Тело экстремала нашли в районе реки Снежная. Погибший - заместитель генерального директора АЭХК Вадим Кальк. Он был дельтапланеристом с многолетним опытом, а в этот раз двигался по маршруту от озера Соболиное до Байкала. Сейчас по этому факту проводят доследственную проверку.

За сутки это уже второй несчастный случай с иркутскими экстремалами. Ранее при восхождении на вершину "Латок-1" в Пакистане погиб альпинист Сергей Глазунов. Через несколько дней после начала маршрута погода резко ухудшилась, мужчина не удержался и сорвался вниз. Мы выражаем соболезнования родственникам погибших.