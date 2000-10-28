"Дачная конституция": огородники Иркутской области могут лишиться своих домов 17:00, 27 июля 2018 г.



Многие садоводы могут лишиться не только своих грядок, но и капитальных построек. С нового года в России вступит в силу закон "Дачная конституция". О новшествах законопроекта и том, чем рискуют садоводы, в следующем материале.

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Свои 12 соток в центре садоводства "Нефтеразведчик" семья Прозоровых обустраивает уже 28 лет. За это время голая земля обросла теплицами, качелями, беседкой и, конечно, добротным домом. А два года назад Татьяна вышла на пенсию. И вместе с мужем и вовсе переехала сюда жить. Теперь женщина может все это потерять. Вот уже долгое время у нее не получается оформить огород в собственность. Еще в 90-е на этом месте спроектировали полосу для строительства ЛЭП. Стройку почти сразу перенесли в другое место. Но необходимые документы, чтобы эта территория относилась к садоводству, так и не оформили. "Все участки, которые окружают нас, приватизированы. А полоса, которая идет от забора садоводства и до следующего забора садоводства шириной 60 метров, по-моему, она не приватизирована. На всей этой полосе находятся участки, где люди занимаются, выращивают овощи", - говорит Татьяна Прозорова, член СНТ "Нефтеразведчик".

И такой случай в Иркутской области не единственный. Но новый федеральный закон гласит: дачи, которые не находятся в собственности, скоро будут считаться самостроем. И решением суда их могут снести. Проект так называемой "Дачной конституции" приняли еще полтора года назад. Закон вступит в силу 1 января 2019-го. С этого момента дачников в России больше не будет. Останется только две формы организации: огородническое или садоводческое некоммерческие товарищества. Огородникам на участке можно будет возвести сарай, теплицу или колодец. Садоводы смогут построить только дачные домики. Для капитального строения потребуется разрешение госслужб. И там, и там введут безналичный расчет по взносам. А председатель, если повезет - добросовестный, получит больше власти. "Новый закон о садоводстве не только не решает существующие проблемы правового регулирования отношений в области садоводства, но создает новые. В целом ряде случаев он противоречит Конституции Российской Федерации", - считает Римма Иванова, председатель Союза садоводов Иркутского района и г.Иркутска.

И еще. Если дача уже есть, на учет как нуждающегося в жилье вас не поставят. Сейчас в Иркутской области почти 1400 садоводств. А в собственности у них только 60% земель. Остальным придется решать этот вопрос в кратчайшие сроки. Или, как в случае с СНТ "Нефтеразведчик", надеяться, что законодатели услышат их крик о помощи.