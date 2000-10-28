30-й квартал Шелехова утопает в мусоре 16:51, 27 июля 2018 г.



Вместо улицы свалка. В 30-м квартале Шелехова люди вынуждены ходить по переулкам, обходя мусорные кучи. Кто создает помойки и как городские власти собираются решить проблему?

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Лучше хранить мусор у себя дома, чем создавать еще большую свалку. Пустые бутылки, спиленные ветки, пищевые отходы - на городской улице запах, как на помойке. Люди говорят, что мусор у них не вывозят уже больше месяца. Баки чистят регулярно. Но вот территория возле контейнерных площадок в считанные часы превращается в помойки. Причем часто не по вине местных жителей. "Привозят из деревень, дачники привозят. Как-то приезжала одна машина, мы им сказали: вы хоть не наглейте, в баки хотя бы выкидывайте. Много кто везет. И гаражники. Много кто, захламили вообще наш 30-й квартал", - говорит Елена Крамаренко, житель 30 квартала г.Шелехова.

Вся проблема в том, что в 30-м квартале Шелехова, помимо частного, есть муниципальное жилье. Его жители исправно платят за вывоз ТБО. А вот у многих собственников частных домов нет договоров на уборку мусора. И свои пакеты они спокойно, а главное бесплатно несут на контейнерную площадку. В администрации Шелехова с проблемой борются уже много лет. Чистят свалки, беседуют с населением, но без толку. В итоге решились на крайние меры. "С сегодняшнего дня мы осуществляем обход всех собственников жилых помещений как частных, так и муниципальных. И уведомляем о том, что со 2 августа будет осуществляться подворовый вывоз мусора. Но только у тех граждан, которые осуществляют оплату. Всех остальных будем уведомлять о необходимости заключения договора", - сообщила Наталья Сизых, и.о. начальника отдела ЖКХ администрации г.Шелехова.

Все свалки сейчас вычищают, а баки и вовсе уберут. Чтобы у тех, кто создает помойки, больше не возникало желания вынести свой мусор соседям под забор.