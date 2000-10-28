Юному братчанину Ивану Сокольникову очень нужна помощь неравнодушных людей 14:48, 27 июля 2018 г.



Услышать голос мамы мечтает мальчик из Братска Иван Сокольников. С рождения он носит слуховые аппараты, которые дают лишь приблизительное понятие о том, как звучит мир. У Ивана появился шанс: в Америке ему готовы сделать сложную операцию. Мальчику требуется помощь добрых людей.

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Солдатик оловянный жил. Он пел, шутил и не тужил,

Он воевал, не уставал...

И помнил он, как за него стояли все за одного.

Эти стихи как будто про самого Ивана. Он тоже, как стойкий оловянный солдатик, терпит все проблемы, связанные с его состоянием. У него микротия и атрезия обоих ушей. Иначе говоря, недоразвиты ушные раковины и нет слухового прохода. Ваня глухой. Когда он родился, мама Анжелика сначала долго плакала, а потом начала бороться за полноценное развитие сына. С двух месяцев у мальчика специальные слуховые аппараты. "И когда мы одели этот аппарат, это надо было видеть просто. Его глаза! Папа наш железный человека, но он плакал. Ребенок услышал просто . Услышал все вокруг", - рассказывает Анжелика Сокольникова, мама Ивана.

Анжелика и ее муж делают для сына очень много. Это сразу заметно. Ваня развитый, смышленый и очень тянется к новым знаниям. Будущее свое он уже продумал.

- Я хочу стать космонавтом. Посмотреть на космос, на звезды.

- А ты как себе представляешь космос?

- Все кругом черное, звезды, планеты. Красиво там.

В сентябре Ваня пойдет в обычную общеобразовательную школу и будет учиться, как все дети, без поблажек. "Нас ждут огромные сложности в связи с этим. В любой момент может сесть любая из батареек, и Ваня становится обесточенным. Он даже с двумя работающими батарейками не понимает, откуда идет звук. Машина едет сзади, он не понимает, откуда звук. Он не понимает, откуда опасность приближается к нему. Для него это фон. Фоном идет звук", - говорит Анжелика Сокольникова.

У Ивана много друзей, но самый близкий – Егор. Мальчишки почти с рождения вместе. Егор любит своего друга. "Он хороший, добрый. Он всегда меня слушает. Всегда со мной всем делится", - признался Егор Лошак, друг Ивана.

В семье часто произносят слова "слух", "слышать". На самом деле в прямом смысле слова Иван не может слышать. Колебания воздуха передаются через кости черепа. Но Иван услышит всех по-настоящему, когда ему сделают сложную операцию в Америке. Она стоит дорого - 10 миллионов 700 тысяч рублей. Около половины семья смогла собрать своими силами: продали имущество, добавили накопления. Но необходимо еще 5 миллионов . И поэтому мама и папа Вани, его брат просят всех добрых людей: помогите этому ребенку. Операцию уже назначили, она полностью восстановит все функции. Почему именно за рубежом? Анжелика в течение всех шести лет Ваниной жизни изучала вопрос, консультировалась с врачами, советовалась с другими родителями. И пришла к выводу: для Ивана американская клиника - это единственный и по-настоящему реальный способ обрести слух.

Этим летом Иван стал выпускником детского сада. Воспитатели, которые занимались с ним, специально пришли к мальчику, чтобы вместе попросить людей: не останьтесь в стороне, помогите.

Галина Мамай, инструктор по физкультуре детского сада: Он понимает свою проблему, он смотрит на детей, которые здоровы. И ему хочется быть таким. Хотелось бы, чтобы ему помогли.

Надежда Духтина, воспитатель Ивана в детском саду: Мне хочется, чтобы у Вани был слух. Потому что ребенок смотрит на мир такими открытыми, большими глазами. Доверчивыми глазами, и я так думаю, что мы должны помочь нашему Ванюшке обрести слух.

Помочь Ивану может каждый. Для этого нужно отправить СМС на номер 7545, указав сумму пожертвования (например: 300). Или перевести деньги на карту.

Номер карты (СБ) 4276 1811 5138 5793

Номер телефона 8-914-956-04-07, к которому привязана карта на имя мамы Анжелики Сергеевны С.

Номер счета карты (СБ) 40817810218352216046 - для предприятий.