200 экипажей ГИБДД будут "ловить" пьяных водителей 18:26, 25 мая 2018 г.



Пьяные водители в центре внимания. Завтра в рейды выйдут около 200 экипажей ГИБДД. Полицейские призывают граждан не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей на проезжей части, оказывать содействие правоохранительным органам в пресечении фактов управления автомобилем в состоянии опьянения.

Так, только за пять месяцев этого года дорожная полиция выявила более семи тысяч водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения или которые отказались проходить медицинское освидетельствование. А за повторное вождение в пьяном состоянии задержали почти 800 автомобилистов. Зарегистрировано 350 дорожно-транспортных происшествий, которые совершили пьяные водители. Погибли 19 человек, в том числе один ребенок.