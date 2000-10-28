Выставка современных японских мастеров с мировым именем начала работу в Иркутске 18:24, 25 мая 2018 г.



Японская графика на примере двух знаменитых художников. В Иркутске сегодня открыли выставку современных мастеров из Страны восходящего солнца - Сэйко Кавати и Кацунори Хаманиси. Впервые в России в совместной экспозиции представлены два мэтра японской графики, работы которых есть в музеях по всему миру. Выставку приурочили к официальному открытию года культурного обмена между Россией и Японией.

Оба мастера сохраняют в своем творчестве древние национальные традиции. Сэйко Кавати работает в технике ксилографии и активно экспериментирует в ней, размышляя о прошлом и современности. А Кацунори Хаманиси - один из немногих художников в мире, кто обладает сложнейшей техникой гравюры на металле. Он создает характерные японские пейзажи, а также абстрактные работы. "Сэйко Кавати, у него есть темы, здесь вы видите несколько листов графических, посвященных современности. Современность, которая передается с какой-то тревогой и даже печалью. Потому что он видит, как рушатся традиции, как все меняется в этом мире. Кацунори Хаманиси он работает, в основном, в очень сложно и редко используемой в наше время технике меццо-тинто", - говорит Татьяна Огородникова, искусствовед Иркутского областного художественного музея.

Большинство произведений в Иркутск из Японии отправили сами художники. Увидеть современную графику Страны восходящего солнца, соединяющую древние традиции и современные тенденции в искусстве, можно в Иркутском художественном музее до 24 июня.